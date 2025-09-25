Dziennikarze DGP zastanawiają się jak należy interpretować zachowawcze stanowisko szefa dyplomacji USA Marco Rubio i dowódcy sił USA w Europie gen. Alexusa Grynkewicha który komentując niedawny incydent nad Estonią z udziałem trzech Migów 31 powiedział, że to mógł być efekt złego wyszkolenia pilotów rosyjskich. I jak do tego wszystkiego ma się komentarz Donalda Trumpa, który z kolei powiedział, że do rosyjskich maszyn naruszających niebo Sojuszu… należy strzelać.

Rosyjskim celem jest zbudowanie na wschodniej flance NATO szarej strefy bezpieczeństwa

Dziennikarze DGP dyskutują również o tym, jak niepewność w relacjach z Rosją wpływa na polską gospodarkę. Przywołują przykład Suwałk, z których zniknęły inwestycje po tym jak w mediach zaczęto eksploatować pojęcie przesmyku suwalskiego. Marek Tejchman i Zbigniew Parafianowicz przekonują, że jednym z celów Rosji jest zbudowanie na wschodniej flance NATO szarej strefy bezpieczeństwa, z której biznes będzie uciekał i której będzie się bał. To skalkulowana taktyka, która ma spowodować odpływ pieniędzy.

Zełenski planuje odbicie części terenów zajętych przez Rosjan

Autorzy podkastu omawiają również zapowiedzi dotyczące ukraińskiej kontrofensywy. Wołodymyr Zełenski ma w planach odbicie części terenów zajętych przez Rosjan. Ci jednak wciąż napierają w obwodzie donieckim i zajmują kolejne wioski również w obwodzie dniepropietrowskim. Kijów skutecznie zablokował jednak ich postępy w obwodzie sumskim i planuje dalszą rekonkwistę terenu.