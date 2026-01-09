Trump grozi światu. Idzie po Grenlandię [POLSKA- EUROPA- ŚWIAT]

Trump grozi światu: Grenlandia jako nowy punkt zapalny

Donald Trump rozpoczął nowy rok od serii działań i zapowiedzi, które wstrząsnęły międzynarodową sceną polityczną. Po wydarzeniach w Wenezueli i demonstracyjnym pokazie siły administracja USA zaczęła otwarcie mówić o Grenlandii jako strategicznym celu. Pojawiają się groźby, presja dyplomatyczna i scenariusze, które jeszcze niedawno wydawały się polityczną fantastyką.

W rozmowie zastanawiamy się, czy groźby wobec Danii i Grenlandii to realny plan działania, czy element agresywnej strategii negocjacyjnej, w której skrajne żądania mają wymusić ustępstwa w obszarze bezpieczeństwa i obrony.

Donald Trump, Grenlandia i prawo międzynarodowe

Jednym z kluczowych tematów odcinka jest prawo międzynarodowe i pytanie, czy w starciu z największymi mocarstwami ma ono jeszcze realną moc. Czy Trump grozi światu, bo może sobie na to pozwolić? A może testuje granice, sprawdzając, jak daleko sięgnie opór sojuszników?

Analizujemy możliwe scenariusze: od prób podporządkowania Grenlandii w sferze militarnej, przez umowy ograniczające duńską suwerenność, aż po najbardziej radykalne warianty, które oznaczałyby powrót do polityki siły znanej sprzed dekad.

Bezpieczeństwo, surowce i globalna gra interesów

Grenlandia to nie tylko symbol. To bezpieczeństwo Arktyki, kontrola przyszłych szlaków handlowych oraz dostęp do surowców i pierwiastków ziem rzadkich, których znaczenie będzie rosło wraz z globalnym ociepleniem. W odcinku pokazujemy, dlaczego Grenlandia stała się obiektem zainteresowania USA i jak ten region wpisuje się w rywalizację z Rosją i Chinami.

Rozmawiamy również o tym, czy Dania i Grenlandczycy mają realne narzędzia, by przeciwstawić się presji Waszyngtonu, oraz jakie konsekwencje dla Europy może mieć eskalacja tego konfliktu.

Wenezuela, Putin i efekt domina

W tle pojawia się także Wenezuela i pytanie, czy działania Trumpa osłabiają rosyjskie wpływy, czy raczej tworzą precedens, który może zachęcić innych przywódców do podobnych ruchów. Czy świat wchodzi w etap, w którym siła znów wygrywa z zasadami, a stabilność międzynarodowa staje się coraz bardziej krucha?

To odcinek o nowym porządku globalnym, w którym Donald Trump gra va banque, a skutki tej gry mogą dotknąć nie tylko Amerykę, ale całą Europę i świat.