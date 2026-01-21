Trump po roku: chaos, Grenlandia i Ukraina między presją a handlem [POLSKA- EUROPA- ŚWIAT]

Rok drugiej prezydentury Donald Trump za nami. Chaos informacyjny, polityka prowadzona jak biznes i coraz większe napięcia między USA, Europą i resztą świata – tak Karolina Wójcicka i Michał Potocki podsumowują mijające 12 miesięcy w podcaście Polska Europa Świat.

W odcinku rozmowa o tym, jak zmieniało się podejście Waszyngtonu do wojny w Ukrainie, relacje Trumpa z Wołodymyr Zełenski, presja na Kijów i rozczarowanie brakiem realnego przełomu. Autorzy analizują też, dlaczego prezydentura Joe Biden bywa dziś w Ukrainie idealizowana – i dlaczego niesłusznie.



Jest także o sankcjach, handlu ropą, cłach i tym, komu realnie służą decyzje Białego Domu. Czy Europa jest gotowa wziąć większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo regionu? Jak bardzo zagrożona jest wiarygodność NATO i co oznacza „kryzys artykułu piątego”?



Nie brakuje wątków z Bliskiego Wschodu: wojny w Strefie Gazy, relacji USA–Izrael, roli Benjamin Netanjahu, Iranu oraz wpływu Trumpa na eskalację i deeskalację konfliktów. Pojawiają się też nazwiska Władimir Putin i Elon Musk– jako symbole świata, w którym polityka coraz częściej przypomina brutalną grę interesów.

To odcinek o globalnym zmęczeniu trumpowskim stylem rządzenia, o Europie, która musi dorosnąć strategicznie, i o świecie, w którym „Art of the Deal” staje się instrukcją prowadzenia polityki międzynarodowej.