Wydarzenie odbywa się w szczególnym momencie dla polskiej i światowej gospodarki – w czasie dynamicznych przekształceń globalnych modeli współpracy gospodarczej oraz rosnącej niepewności geopolitycznej.

Podczas debat w trakcie DOR porozmawiamy o kierunkach wzmacniania pozycji Polski w międzynarodowych procesach ekonomicznych oraz o nowych uwarunkowaniach i trendach rozwojowych. Integralną częścią DOR są spotkania networkingowe. Sprzyjają one budowaniu trwałych relacji biznesowych i instytucjonalnych oraz zacieśnianiu współpracy pomiędzy różnymi środowiskami.

Z dyplomatami i biznesem o międzynarodowej współpracy gospodarczej

Dyplomatyczne Otwarcie Roku od jedenastu lat gromadzi przedstawicieli administracji publicznej, korpusu dyplomatycznego i środowiska biznesowego. DOR stanowi unikalną platformę dialogu poświęconą międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz strategicznym kierunkom rozwoju.

Celem DOR jest wymiana doświadczeń, identyfikacja kluczowych wyzwań oraz prezentacja nowych szans dla polskich przedsiębiorstw zainteresowanych ekspansją zagraniczną. Wydarzenie umożliwia bezpośrednie rozmowy przedsiębiorców z dyplomatami i instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój współpracy międzynarodowej oraz wsparcie internacjonalizacji firm.

Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonają Prezydent KIG Andrzej Arendarski oraz Prezes KIG Marek Kłoczko.

Centralnym punktem wydarzenia będzie rozmowa z patronami pt. „Gospodarka w obliczu jutra – czy Polska jest przygotowana na nowe czasy?” z udziałem przedstawicieli kluczowych ministerstw, m.in. Spraw Zagranicznych, Rozwoju i Technologii, Aktywów Państwowych, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W drugiej części odbędą się dwie debaty tematyczne.

Debata samorządowa poświęcona współpracy międzynarodowej regionów i miast i budowaniu odporności w czasach globalnej niestabilności. Na ten temat dyskutować będą Partnerzy Główni DOR:Marszałkowie Województwa Mazowieckiego, Województwa Dolnośląskiego, Województwa Podlaskiego oraz Prezydenci Miasta Białystok i Miasta Toruń.

Debata biznesowa poświęcona będzie ekspansji zagranicznej polskich firm i budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynkach międzynarodowych z udziałem przedstawicieli BGK – Partnera Strategicznego DOR oraz KGHM Polska Miedź SA, Hynfra P.SA i SM Mlekpol - Partnerów Głównych.

Część oficjalną zakończy wystąpienie Prezesa PLL LOT.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku to wydarzenie Krajowej Izby Gospodarczej, które od jedenastu lat konsekwentnie buduje swoją pozycję i miejsce integrujące środowiska administracji, dyplomacji i biznesu.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Spraw Zagranicznych, Minister Aktywów Państwowych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Patroni medialni wydarzenia: Polskie Radio SA, Polskie Radio dla Zagranicy, Dziennik Gazeta Prawna, Ambasador, TVP 3 Warszawa, TVP Info, TVP Polonia, Onet.

O Krajowej Izbie Gospodarczej

Krajowa Izba Gospodarcza to wiodąca, niezależna organizacja biznesu w Polsce, która od 36 lat aktywnie wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. KIG to rozbudowana sieć ponad 160 izb gospodarczych oraz organizacji przedsiębiorców, a od grudnia 2025 roku również firm. Jako kluczowy partner dla biznesu, KIG zrzesza podmioty gospodarcze, oferując im wsparcie eksperckie, rzecznictwo interesów oraz usługi ułatwiające funkcjonowanie w nowoczesnym otoczeniu rynkowym. KIG jest członkiem liczących się organizacji – Eurochambres oraz Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC).

Jednym z najważniejszych filarów działalności Izby jest kompleksowe wspieranie ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. KIG aktywnie promuje polski eksport poprzez koordynację misji gospodarczych, organizację wyjazdów na międzynarodowe targi oraz obsługę oficjalnych wizyt zagranicznych delegacji w Polsce. W ramach tego obszaru KIG zajmuje się profesjonalną obsługą dokumentacji handlowej, co obejmuje wystawianie świadectw pochodzenia (również w nowoczesnej formie online), legalizację dokumentów, wydawanie karnetów ATA oraz niezbędnych zaświadczeń.

Krajowa Izba Gospodarcza jest również liderem w zakresie edukacji o zrównoważonym rozwoju i transformacji ESG. Poprzez inicjatywy takie jak Szkoła ESG oraz platforma www.esgstandard.pl, organizacja dostarcza przedsiębiorcom, a zwłaszcza sektorowi MŚP, praktycznych narzędzi i materiałów merytorycznych pomagających wdrożyć raportowanie niefinansowe oraz zarządzać danymi środowiskowymi.

Istotnym obszarem aktywności Izby jest dostarczanie rzetelnej wiedzy ekonomicznej i analiz rynkowych, które pozwalają przedsiębiorcom monitorować kondycję gospodarki. Eksperci KIG przygotowują regularne raporty makro i mikroekonomiczne oraz analizy branżowe oparte na danych GUS i NBP. W KIG działa 20 komitetów eksperckich, zajmujących się obszarami istotnymi dla polskiej gospodarki, jak AI, technologie kwantowe, rynek nieruchomości, rolnictwo i obrót rolny.

W sferze prawnej Izba oferuje mechanizmy polubownego rozwiązywania konfliktów poprzez Sąd Arbitrażowy przy KIG oraz Centrum Mediacji, zapewniając firmom alternatywę dla długotrwałych postępowań sądowych.

Krajowa Izba Gospodarcza zarządza również Centrum Kreatywności Targowa, tworząc przestrzeń sprzyjającą rozwojowi sektorów kreatywnych.

Działalność organizacji obejmuje także realizację funduszy unijnych i projektów społecznych. Wartość zrealizowanych projektów to 1 mld złotych. Więcej: www.kig.pl