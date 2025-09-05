Projekcja siły z udziałem Xi Jinpinga, Władimira Putina i Kim Dzong Una domyka proces budowania osi satrapii wymierzonej w interesy USA na Pacyfiku. I pozbawia Donalda Trumpa wiary w sens realizowania resetu z Rosją. Putin najpierw odrzucił propozycję zawieszenia broni na Ukrainie a teraz zacieśnia relacje z arcyrywalem USA – Chinami.

O tym, czy ten układ międzynarodowy może wykorzystać polska dyplomacja, w podkaście DGP Polska Europa Świat rozmawiają Marek Tejchman i Zbigniew Parafianowicz.

Dziennikarze analizują czy próba osłabienia USA na Pacyfiku wpłynie na obecność wojskową Ameryki w Europie. Zastanawiają się ilu żołnierzy zostanie wycofanych z kontynentu i zostanie rozlokowanych w Azji. Decyzję w tej sprawie Pentagon ma podjąć we wrześniu.

Optymiści mówią o redukcji, która obejmie tzw. „górkę Bidena”, czyli tych wojskowych, którzy zostali skierowani do Europy po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022. To personel liczący 20 tys. żołnierzy. Pesymiści podają nawet liczbę 40 tys. żołnierzy.

Dziennikarze zastanawiają się czy można takie redukcje zrekompensować. Np. rozmieszczeniem nowych rodzajów uzbrojenia na wschodniej flance NATO. Oceniają również polsko-polski spór o wizytę prezydenta i szefa MSZ w USA.