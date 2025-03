Rząd Donalda Tuska „nie dowozi” wielu tematów? – Jednym z przykładów jest polityka mieszkaniowa. Potrzebujemy gruntownej reformy tego, jak działa państwo w sferze mieszkaniowej. Reformę da się zrealizować przez zmianę nadzoru nad budownictwem. Lewica jest gotowa przejąć Ministerstwo Budownictwa – mówi w programie „Polityczny porządek” Łukasz Michnik, rzecznik Nowej Lewicy.

Z politykiem Nowej Lewicy rozmawiamy o napięciach w koalicji rządzącej, Funduszu Kościelnym, dopłatach do kredytów mieszkaniowych i ostatnich problemach na Lewicy.

Fundusz Kościelny do zmiany. MRPiPS pokazuje projekt

Na początku tygodnia Lewica zaprezentowała projekt ustawy likwidującej Fundusz Kościelny. Za proces legislacyjny w tej sprawie odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według zapowiedzi minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, 50 proc. składek na ubezpieczenia społeczne opłacaliby duchowni, a 50 proc. zatrudniający ich kościół.

Dziś ok. 95 proc. wydatków Funduszu Kościelnego to właśnie składki na ubezpieczenia społeczne osób duchownych. Korzystają z niego wszystkie działające legalnie w Polsce związki wyznaniowe. W 2025 r. z budżetu państwa do Funduszu Kościelnego trafić ma ponad 275 mln zł. Kwota ta z roku na rok wzrasta – w 2024 r. było to 257 mln zł, 2023 r. – 216 mln zł, a w 2022 r. – 200 mln zł.

– Za likwidację tego funduszu miał odpowiadać Władysław Kosiniak-Kamysz w ramach międzyresortowego zespołu. Niestety, zespół zebrał się dwa razy. Teraz mija też rocznica, kiedy miało zostać złożone pierwsze sprawozdanie. I nie ma nic – wskazuje Łukasz Michnik, tłumacząc, dlaczego resort rodziny wyszedł z propozycją zmian legislacyjnych w tym zakresie.

– Cała koalicja zobowiązała się do likwidacji Funduszu Kościelnego. I zrobimy to. Lewica kładzie ten temat na stole dziś. (...) Mam nadzieję, że nie będzie żadnej zwłoki w tym temacie, nie będzie odraczania tego tematu na po wyborach, bo potrzebujemy po prostu zrobić z tym porządek – mówi rzecznik Nowej Lewicy.

Dopłaty do kredytów. Lewica chce przejąć nadzór nad resortem budownictwa

W poniedziałek Zespół ds. Programowania Prac Rządu nie uwzględnił w poniedziałek wniosku Ministerstwa Rozwoju i Technologii o wpisanie do wykazu prac Rady Ministrów projektu ustawy wprowadzającej program „Pierwsze klucze”. Sprawa dopłat do kredytów mieszkaniowych od wielu miesięcy wzbudza kontrowersje. Za wprowadzeniem nowego rozwiązania kredytowego są politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koalicji Obywatelskiej. Przeciwko opowiadają się członkowie Polski 2050 i Nowej Lewicy. Jednym z głównych osi sporu jest kwestia potencjalnego wzrostu cen na rynku.

– Jest potrzeba wyjęcia mieszkaniówki poza nawias polityczny. To jest kwestia po prostu bezpieczeństwa Polek i Polaków, bezpieczeństwa młodego pokolenia. Ale to jest też, powiedzmy, ekonomiczna racja stanu – wskazuje gość „Politycznego porządku”.

Jak podkreśla, receptą na konflikt w rządzie jest rozstrzygnięcie, którego musi dokonać premier Donald Tusk. – Nie wierzę w rozwiązanie, w którym wszyscy będą zadowoleni. Trzeba po prostu rozwiązać ten konflikt (konkretna decyzją – red.) – tłumaczy Michnik.

– Uważam, że PSL może odpowiadać za wiele sfer gospodarczych, jeśli chodzi o państwo, ale nie powinno organizować mieszkalnictwa. Nie nadaje się do tego. Lewica jest gotowa przejąć Ministerstwo Budownictwa – mówi rzecznik partii.

