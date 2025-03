Zespół Programowania Prac Rządu odrzucił w poniedziałek wniosek Ministerstwa Rozwoju i Technologii o wpisanie do wykazu prac Rady Ministrów projektu ustawy wprowadzającej program „Pierwsze Klucze”. Przeciwny wniosek w tej sprawie złożył wiceminister funduszy Jan Szyszko z Polski 2050.

Do sprawy doszło w poniedziałek. Ministerstwo Rozwoju i Technologii złożyło wniosek o wpisanie do prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu ustawy wprowadzającej nowy program dopłat do kredytów mieszkaniowych. Mowa o zaprezentowanej przez ministra rozwoju Krzysztofa Paszyka w połowie lutego koncepcji pod nazwą „Pierwsze klucze”. Według projektu wsparcie kredytowe miałoby być udzielane m.in. na zakup mieszkania na rynku wtórnym lub budowę domu. W programie uczestniczyć mogą osoby, które nie posiadały wcześniej mieszkania.

Dopłaty do kredytów. MRiT zaliczyło porażkę

„Zespół Programowania Prac Rządu odrzucił wniosek o wpisanie do wykazu projektu dopłat do kredytów Pierwsze Klucze. Wnioskowałem o takie rozstrzygnięcie jako przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Esencją propozycji były kolejne dopłaty do kredytów, które jak wszystkie dopłaty do kredytów napędziłyby popyt i podniosły ceny mieszkań” – poinformował w poniedziałek po południu wiceminister funduszy Jan Szyszko.

DGP potwierdził te doniesienia. Jak nieoficjalnie słyszymy, decyzja w tej sprawie zapadła kolegialnie. Resort rozwoju reprezentował wiceminister Michał Jaros z Koalicji Obywatelskiej. W poniedziałek po południu nie udało nam się z nim skontaktować.

– Nie oznacza to, że program Paszyka upadnie. Projekt może wrócić i pojawić się w wykazie, ale najpierw powinien zostać przedyskutowany w koalicyjnym gronie, na przykład na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów – słyszymy w rządzie.

Co dalej z projektem? DGP zwrócił się o komentarz w tej sprawie do Małgorzaty Dzieciniak, rzeczniczki resortu rozwoju. Gdy dostaniemy odpowiedź, umieścimy ją w niniejszym artykule.

Sprawa dopłat do kredytów mieszkaniowych od wielu miesięcy wzbudza kontrowersje. Za wprowadzeniem nowego rozwiązania kredytowego są politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koalicji Obywatelskiej.Przeciw opowiadają się członkowie Polski 2050 i Nowej Lewicy. Jednym z głównych osi sporu jest kwestia potencjalnego wzrostu cen na rynku.

– To wynika z zasad ekonomii: jeśli dosypujemy pieniędzy do rynku, to ceny rosną. Nawet, zakładając wyłączenie rynku deweloperskiego, program nadal jest szeroki, więc ten efekt kredytu będzie widoczny. Oczywiście, nie wiemy jeszcze, jak bardzo, bo nie znamy budżetu tego programu, ale przyjmując, że będą to kwoty podobne do tych przewidzianych w kredycie #naStart, będą to wciąż niemałe pieniądze – komentował w lutym br. Jan Dziekoński, ekspert ds. rynku nieruchomości z FLTR.