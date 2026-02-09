Czy afera Jeffreya Epsteina może realnie zaszkodzić Donaldowi Trumpowi? Dlaczego w Europie wywołuje polityczne trzęsienia ziemi, a w Stanach Zjednoczonych traktowana jest głównie jako skandal obyczajowy? I co wspólnego z tą sprawą ma nagła, publiczna interwencja ambasadora USA w Warszawie?

W najnowszym odcinku Bliskiego Świata Karolina Wójcicka rozmawia z Magdalena Górnicka-Partyka, analityczką polityki amerykańskiej z podcastu Stan Wyborczy, o kulisach jednej z najbardziej niepokojących afer ostatnich lat.

Drugi kluczowy wątek odcinka to bezprecedensowa reakcja amerykańskiego ambasadora USA w Warszawie Thomasa Rose'a, który publicznie zaatakował marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Czy chodziło wyłącznie o odmowę poparcia dla Nagrody Nobla dla Trumpa, czy raczej o świadome testowanie granic wpływu USA na polską scenę polityczną?

Zdaniem Magdaleny Górnickiej-Partyki była to zaplanowana eskalacja, a nie dyplomatyczny impuls. USA sprawdzają, kto stanie po ich stronie, jak zareaguje rząd, prezydent i poszczególne środowiska polityczne.