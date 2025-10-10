Czy wojna w Strefie Gazy dobiega końca? [BLISKI ŚWIAT]
W najnowszym odcinku podcastu „Bliski Świat” Karolina Wójcicka i Zbigniew Parafianowicz rozmawiają o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem. Dziennikarze Dziennika Gazety Prawnej analizują warunki porozumienia oraz kwestię uwolnienia Palestyńczyków z izraelskich więzień.
Donald Trump będzie w stanie doprowadzić do trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie?
Wójcicka i Parafianowicz zastanawiają się, czy po wcześniejszych, nieudanych próbach zakończenia wojny – m.in. na początku 2025 roku – Donald Trump będzie w stanie doprowadzić do trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Wójcicka podkreśla jednak, że szanse na to są niewielkie, ponieważ Izraelczycy wciąż sprzeciwiają się utworzeniu państwa palestyńskiego.
W podsumowaniu rozmowy dziennikarze omawiają bilans dwóch lat konfliktu: ponad tysiąc ofiar śmiertelnych po stronie izraelskiej i co najmniej 69 tysięcy po stronie palestyńskiej. Wiele szacunków wskazuje jednak, że rzeczywista liczba zabitych w Strefie Gazy mogła sięgnąć nawet 100 tysięcy osób.
