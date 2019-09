- Na drogach europejskich 25 a może nawet 28 proc. to polskie ciężarówki - mówi Sławomir Jeneralski, doradca ds.komunikacji, reprezentujący Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. i podkreśla,że tę silną pozycję zbudowaliśmy sami. Bez żadnych dotacji. - Mówi się, że co 8 sek. z kontynentu do Wielkiej Brytanii wjeżdża ciężarówka, a co czwarta jest z Polski.

Sławomir Jeneralski: Na europejskim rynku przewozowym 25 proc. ciężarówek to polska flota