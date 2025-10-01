500 mln dolarów na szkoły zawodowe i naukę AI

Trump poinformował o zawarciu ugody z Harvardem podczas podpisywania rozporządzenia nt. badań nad nowotworami dziecięcymi w Gabinecie Owalnym. Dopytywany przez dziennikarzy o szczegóły, przyznał jednak, że umowa nie została jeszcze sfinalizowana, lecz dodał, że opiewa ona na 500 mln dolarów.

- Zapłaciliby około 500 milionów dolarów (...) Będą prowadzić szkoły zawodowe i uczyć ludzi, jak obsługiwać sztuczną inteligencję i wiele innych rzeczy. Silniki, wiele innych rzeczy – wymieniał Trump. Jak stwierdził, szkoły te byłyby prowadzone przez uniwersytet, a jeśli uczelnia wywiąże się z umowy jej „grzechy zostaną odpuszczone”.

Harvard milczy, „The Harvard Crimson” zaskoczone

Uczelnia dotąd nie skomentowała słów Trumpa, zaś uniwersytecka gazeta „The Harvard Crimson” uznała je za zaskakujące, biorąc pod uwagę dotychczasowy impas w rozmowach z Harvardem. Wcześniej jednak podobną ugodę z administracją Trumpa zawarł Uniwersytet Browna, który podobnie jak Harvard należy do prestiżowej Ligi Bluszczowej.

Poprzednie konflikty Trumpa z uniwersytetami

Trump wielokrotnie wysuwał wobec uczelni wiele zarzutów, m.in. o tolerowanie antysemityzmu, upolitycznienie, czy związki z Komunistyczną Partią Chin. Podjął też szereg działań przeciwko szkole, odbierając jej część funduszy na badania naukowe i usiłując zablokować możliwość przyjmowania studentów z zagranicy. Sądy w większości blokowały dotąd decyzje prezydenta, m.in. unieważniając jego decyzję o odebraniu 2,7 mld dolarów w grantach i kontraktach federalnych z uniwersytetem.