Decyzja ministra Żurka – zawieszenie sędziego Iwańca

Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, działając na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 334, dalej: „u.s.p.”), podjął decyzję o przerwaniu w czynnościach służbowych sędziego Jakuba Iwańca z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, XIV Wydział Karny. Decyzja została podpisana 29 września br. i wydana w związku z licznymi przewinieniami służbowymi popełnionymi przez tego sędziego.

Zarzuty wobec sędziego: rażące naruszenia prawa procesowego

W toku pełnienia obowiązków orzeczniczych sędzia Iwaniec dopuścił się szeregu naruszeń prawa procesowego przy rozpoznawaniu zażaleń obrońcy podejrzanego na decyzje dotyczące zatrzymania, przymusowego doprowadzenia oraz zastosowania środków zapobiegawczych. Nie powiadomił on oskarżyciela publicznego o terminie posiedzenia, mimo że istniał wypadek niecierpiący zwłoki, a następnie przeprowadził posiedzenie i rozpoznał zażalenia bez jego udziału. Ponadto wydał postanowienie, w którym stwierdził, że prokuratorzy prowadzący śledztwo nie posiadali należytego umocowania do wydania decyzji o zatrzymaniu i zastosowaniu środków zapobiegawczych, uznając te czynności za nielegalne i bezzasadne.

Przy wydawaniu rozstrzygnięć sędzia Iwaniec nie zapoznał się z pełnym materiałem śledztwa ani nie rozważył wszystkich zarzutów zawartych w zażaleniach. Takie działanie stanowi oczywistą i rażącą obrazę prawa, kwalifikowaną jako przewinienie dyscyplinarne w rozumieniu art. 107 § 1 pkt 1 u.s.p.

Postępowanie dyscyplinarne z wniosku Prokuratury Krajowej

W związku z tymi uchybieniami Prokuratura Krajowa złożyła wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Jakuba Iwańca oraz równocześnie zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości o jego zawieszenie w czynnościach służbowych – do czasu podjęcia uchwały przez sąd dyscyplinarny – ze względu na charakter i wagę popełnionych przez niego czynów.