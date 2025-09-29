PAS wygrywa wybory w Mołdawii z wynikiem 50,03 proc. głosów

W niedzielnych wyborach parlamentarnych w Mołdawii zwyciężyła rządząca proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS). Z oficjalnych wyników podanych w poniedziałek rano po przeliczeniu 99,52 proc. głosów. wynika, że ugrupowanie zdobyło ponad 50 proc. głosów.

Premier Donald Tusk komentuje wybory w Mołdawii

Donald Tusk poniedziałkowy wpis na platformie X opublikował w języku angielskim. Szef rządu napisał, że wygrana w wyborach wymagała „prawdziwej odwagi narodu mołdawskiego i Mai Sandu”. „Nie tylko uratowaliście demokrację i utrzymaliście europejski kurs, ale także powstrzymaliście Rosję przed próbami przejęcia kontroli nad całym regionem. To dobra lekcja dla nas wszystkich” - ocenił.

Blok prorosyjskich socjalistów i komunistów uzyskuje 24,26 proc.

Rządząca od 2021 r. PAS uzyskała 50,03 proc. głosów, zaś skupiający prorosyjskich socjalistów i komunistów Patriotyczny Blok Wyborczy (BEP) - 24,26 proc. Według wcześniejszych cząstkowych wyników, na trzecim miejscu uplasował się blok Alternatywa prorosyjskiego burmistrza Kiszyniowa Iona Czebana z poparciem 8,1 proc. Próg wyborczy pokonała ponadto Nasza Partia oligarchy Renato Usatego - 6,2 proc.

Frekwencja w wyborach w Mołdawii wyniosła ponad 52 proc.

Frekwencja wyborcza - według Centralnej Komisji Wyborczej - wyniosła ponad 52 proc. Niedzielne wybory parlamentarne w Mołdawii określane były przez wielu polityków jako „najważniejsze w historii”. Utrata większości przez partię PAS otworzyłaby bowiem drogę do władzy ugrupowaniom prorosyjskim.

Igor Dodon kwestionuje wyniki i wzywa do demonstracji

Przywódca prorosyjskich socjalistów i były prezydent Igor Dodon oskarżył władze o działanie „według instrukcji” z Zachodu z zamiarem „wciągnięcia kraju do wojny” oraz „sfałszowanie wyborów”. Wezwał zwolenników BEP do udziału w demonstracji w poniedziałek rano. Jego zdaniem, blok „wyraźnie wygrał wybory” i teraz musi bronić wyniku wyborczego na ulicach. Z kolei mołdawskie władze ostrzegły przed możliwymi zamieszkami w najbliższych dniach.