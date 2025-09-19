Estonia zdecydowała się złożyć wniosek w sprawie uruchomienia konsultacji na podstawie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego w związku z ingerencją rosyjskich myśliwców w estońską przestrzeń powietrzną - przekazał w piątek premier Estonii Kristen Michal we wpisie na platformie X.

„Taka ingerencja jest całkowicie nie do zaakceptowania. Rząd Estonii podjął decyzję o złożeniu wniosku o konsultacje na podstawie art. 4 NATO” - napisał Michal.

Premier Estonii zaznaczył, że sojusznicze myśliwce skutecznie interweniowały i rosyjskie maszyny musiały się oddalić.

Rosyjskie myśliwce wleciały estońską przestrzeń powietrzną

Trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały w piątek rano w przestrzeń powietrzną Estonii w pobliżu wyspy Vaindloo na Zatoce Fińskiej i pozostawały tam przez około 12 minut. W odpowiedzi na ten incydent władze Estonii wezwały do MSZ charge d'affaires Rosji.

Polska ponad tydzień temu także uruchomiła art. 4 w odpowiedzi na ingerencję rosyjskich dronów, które wleciały nad terytorium Polski w nocy z 9 na 10 września. Część maszyn została wówczas zestrzelona przy wsparciu sił sojuszniczych.

Art. 4 NATO. O czym mówi?

Art. 4 NATO brzmi następująco: „Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”. (PAP)