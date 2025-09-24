Wyrażenie „Roger that” wywodzi się z języka wojskowego i lotniczego, oznacza potwierdzenie usłyszenia komunikatu. Można je tłumaczyć jako „zrozumiałem”, „przyjąłem do wiadomości”.

Trump wskazuje, że NATO powinno zestrzeliwać rosyjskie samoloty, Sikorski przyklaskuje

Krótki wpis o treści „Roger that” Sikorski zamieścił we wtorek na platformie X. Opatrzył go odniesieniem do nagrania, na którym Trump odpowiada twierdząco na pytanie dziennikarki, czy państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające ich przestrzeń powietrzną. Pytanie to padło na spotkaniu Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim po wystąpieniu przywódcy USA w debacie generalnej podczas 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

"Proszę się nie skarżyć". Sikorski ostrzega Rosję

Sikorski w swoim wystąpieniu w poniedziałek na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ odniósł się do wtargnięcia rosyjskich myśliwców w przestrzeń powietrzną Estonii. – Mam tylko jedną prośbę do rządu rosyjskiego: jeśli kolejny pocisk lub samolot wleci w naszą przestrzeń powietrzną bez pozwolenia, celowo lub przez pomyłkę, i zostanie zestrzelony, a wrak spadnie na terytorium NATO, proszę, nie przychodźcie tu się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni – powiedział.