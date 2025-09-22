- Rosyjscy wojskowi działają w ramach zasad prawa międzynarodowego, dotyczy to także lotów – oświadczył rzecznik przywódcy Rosji Władimira Putina. Dodał, że zarzuty ze strony władz Estonii są bezpodstawne i mają na celu jedynie zwiększenie napięć w relacjach z Rosją.

Według MSZ Estonii, 19 września trzy rosyjskie samoloty bojowe MiG-31 naruszyły estońską przestrzeń powietrzną w pobliżu wyspy Vaindloo w Zatoce Fińskiej i przebywały w niej 12 minut. Zostały przechwycone przez samoloty myśliwskie NATO.

W związku z incydentem, na wniosek władz estońskich, w poniedziałek w Nowym Jorku odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Estonia złożyła także wniosek o przeprowadzenie konsultacji krajów NATO w ramach procedury artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego. Posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej w tej sprawie ma odbyć się we wtorek. (PAP)

