Estonia otwiera drzwi dla brytyjskich myśliwców F-35 z głowicami jądrowymi

Estoński minister obrony Hanno Pevkur przyznał, że Estonia byłaby skłonna przyjąć w przyszłości brytyjskie myśliwce F-35A zdolne do przenoszenia głowic jądrowych. Jak dodał, „zawsze jestem otwarty. Drzwi są zawsze otwarte dla naszych sojuszników”.

Bezpieczeństwo i ryzyko rozmieszczenia myśliwców nuklearnych w Estonii

Brytyjskie myśliwce F-35 od dawna rotacyjnie stacjonują w bazie lotniczej Amari w Estonii w ramach misji NATO Baltic Air Policing, obejmującej również Łotwę i Litwę. Obecnie rozmieszczone są tam włoskie F-35, które w piątek eskortowały rosyjskie maszyny z estońskiej przestrzeni powietrznej. Żaden z trzech krajów bałtyckich nie posiada własnych samolotów myśliwskich.

Misje NATO w krajach bałtyckich i obecność F-35

Królewskie Siły Powietrzne (RAF) wysłały do Polski myśliwce Typhoon w ramach natowskiej misji Wschodnia Straż (Eastern Sentry), ogłoszonej we wrześniu po wtargnięciu rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski. „Telegraph” przypomniał, że premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ogłosił wcześniej w tym roku, że jego kraj kupi od USA 12 samolotów F-35A szóstej generacji, a ich dostawy rozpoczną się pod koniec dekady. Stany Zjednoczone kontrolują dostawy bomb atomowych B61, którą przenoszą te myśliwce, co oznacza, że Waszyngton musiałby wyrazić zgodę na każdy atak nuklearny. Zdaniem gazety Moskwa „prawdopodobnie zareagowałaby gwałtownie na jakiekolwiek plany rozmieszczenia broni zdolnej do przenoszenia głowic jądrowych tak blisko swoich granic”.

Według źródła powiązanego z armią brytyjską, na które powołuje się brytyjski dziennik, „nie ma potrzeby utrzymywania strategicznych zdolności na taktycznej pozycji w Estonii”. Osoba ta oceniła, że samoloty F-35A pełniłyby tam „rolę raczej obrońcy niż odstraszacza”, a ponadto rozmieszczenie ich np. w Estonii oznaczałoby, że byłyby „mocno narażone na ryzyko w przypadku pierwszego ataku Rosji”.

Reakcja NATO i konsultacje w ramach Artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego

NATO rozważa swoje dalsze kroki po tym, jak Estonia wszczęła konsultacje w ramach Artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie naruszania przestrzeni powietrznej krajów członkowskich przez Rosję. Według „Telegrapha” wspólna deklaracja może ukazać się w środę. W opinii gazety Sojusz „prawdopodobnie odrzuci wezwania do instynktownego zestrzeliwania każdego rosyjskiego myśliwca, który znajdzie się w granicach państw NATO”.