„Możemy potwierdzić, że był to cyberatak typu ransomware” – przekazała ENISA w wiadomości przesłanej PAP.

Do cyberataku doszło w piątek. Spowodował on utrudnienia w odprawach pasażerów na kilku europejskich lotniskach. ENISA nie podała szczegółów dotyczących skali zakłóceń ani samego ataku.

Atak ransomware to rodzaj cyberataku, w którym złośliwe oprogramowanie blokuje dostęp do systemu komputerowego lub szyfruje znajdujące się w nim dane. Następnie cyberprzestępcy żądają okupu (ang. ransom) za odblokowanie dostępu.

Cyberatak na systemy obsługujące odprawy pasażerów spowodował zakłócenia pracy lotnisk w Brukseli, Berlinie i Londynie. Część lotów odwołano, wiele miało opóźnienia.

Atak dotknął systemy amerykańskiej firmy Collins Aerospace. Sparaliżował automatyczne systemy, przez co procedury związane z odprawą pasażerów i bagażu można było przeprowadzać tylko ręcznie.

Nie wiadomo, kto stoi za atakiem. Eksperci twierdzą, że mogą to być zarówno hakerzy, jak i organizacje przestępcze czy podmioty państwowe - podał portal CBS.