Złoto najdroższe w historii

Złoto zdrożało w piątek o 1,2 proc., osiągając szczyt powyżej 4530 USD za uncję.

Złoto osiągnęło najwyższy poziom w historii w związku z rosnącym napięciem pomiędzy USA a Wenezuelą, atakiem wojskowym USA na Państwo Islamskie i osłabieniem USD, co zwiększa atrakcyjność tego cennego kruszcu.

Dodatkowo inwestorzy liczą też na obniżki stóp procentowych przez Fed, a niższe koszty pożyczek sprzyjają notowaniom metali szlachetnych.

W piątek zyskują też inne metale szlachetne i osiągają historyczne maksima: srebro zyskało aż 4,6 proc., pnąc się powyżej 75 USD za uncję.

Analityk: musisz zasilić "papierowe" srebro prawdziwym kruszcem

"Masz wiele transakcji lub pozycji na papierze na srebro, a teraz musisz je pokryć fizycznym wolumenem, a podaż srebra nie jest tak duża, aby pokryć popyt" - powiedział Manav Modi, analityk rynku towarów w Motilal Oswald Financial Services Ltd. "Musisz zasilić "papierowe" srebro prawdziwym kruszcem" - dodał.

Platyna zdrożała powyżej 2400 USD za uncję - po raz pierwszy od 1987 r. - a w tym roku zyskała już 160 proc. Oprócz silnego popytu fizycznego, globalna podaż tego metalu wykorzystywanego w sektorze motoryzacyjnym i jubilerskim zmierza w tym roku w kierunku rocznego deficytu, głównie z powodu zakłóceń u głównego producenta platyny - RPA.

Złoto zyskało w tym roku ponad 70 proc., a srebro ponad 150 proc.