„Nie jest im tu łatwo. Szczególnie ciężko mają osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, samotne matki z małymi dziećmi oraz inne wrażliwe kategorie naszych obywateli. Nie możemy też ignorować stopniowego zaostrzania wymogów dotyczących pobytu Ukraińców w Polsce. Dotyka to szczególnie tych, którzy nie mają możliwości podjęcia pracy” – powiedziała polityczka, cytowana w poniedziałek przez agencję Interfax-Ukraina.

Wereszczuk, która w sobotę była w Warszawie, stwierdziła, że dla Ukraińców, powracających do ojczyzny z Polski, potrzebny jest system wsparcia socjalnego.

„Dlatego musimy zawczasu przygotować ukraiński system wsparcia socjalnego — tymczasowe mieszkania, pomoc humanitarną, medyczną i społeczną, aby nasi obywatele, którzy będą chcieli wrócić, otrzymali odpowiednie wsparcie od państwa” – napisała w komunikatorze Telegram.

Zauważyła, że równie ważne jest zapewnienie pomocy organizacyjnej i logistycznej dla takiego powrotu.

„W najbliższym czasie wniesiemy tę kwestię pod obrady Platformy ds. Ukraińców za granicą z udziałem właściwych organów władzy, organizacji społecznych i międzynarodowych oraz polskich partnerów” – podkreśliła Wereszczuk.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)

jjk/ ap/ lm/