Cyberatak wpłynął na pracę lotnisk w Europie. Problemy z odprawą w Londynie, Brukseli i Berlinie

Reuters przekazał, że w sobotę doszło do poważnego cyberataku, który zakłócił funkcjonowanie kilku dużych portów lotniczych w Europie. Awaria systemów odprawy i wejścia na pokład spowodowała opóźnienia i odwołania lotów m.in. na lotniskach w Londynie, Brukseli i Berlinie.

Uderzenie w systemy odprawy

Jak donoszą media, atak hakerski dotknął firmę Collins Aerospace, która dostarcza oprogramowanie obsługujące odprawę pasażerów i boarding w wielu portach lotniczych w Europie. Jak przekazało lotnisko Heathrow, problemy techniczne u zewnętrznego dostawcy powodują zakłócenia w ruchu lotniczym i utrudniają odprawy.

Podobny komunikat wydało lotnisko w Berlinie, informując o „dłuższym czasie oczekiwania” z powodu awarii systemu. Władze portu podkreśliły, że pracują nad jak najszybszym przywróceniem pełnej funkcjonalności.

Powrót do przeszłości w Brukseli: ręczna odprawa pasażerów

Największe utrudnienia odnotowano w Brukseli. Tam awaria całkowicie uniemożliwiła korzystanie z automatycznych systemów odprawy. Obsługa lotniska zmuszona została do ręcznego przyjmowania pasażerów, co znacząco spowolniło pracę terminali i doprowadziło do odwołań lotów. W oficjalnym oświadczeniu operatora portu napisano "ma to poważny wpływ na siatkę połączeń i niestety spowoduje zarówno opóźnienia, jak i anulacje rejsów".

Lotnisko we Frankfurcie bez zakłóceń

Z kolei rzecznik lotniska we Frankfurcie zapewnił, że tamtejszy port nie został dotknięty skutkami ataku. Podkreślił jednak, że dostawca systemów aktywnie pracuje nad rozwiązaniem problemu, aby ograniczyć jego wpływ na pozostałe lotniska w Europie.