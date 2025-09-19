Jak podkreślono, dokument „Punkty wyjścia do obrony totalnej na lata 2025-30” jest inspirowany wnioskami z wojny rozpętanej przez Rosję przeciw Ukrainie i bierze pod uwagę członkostwo Szwecji w NATO.

Wśród siedmiu możliwych zagrożeń wymieniono: wojnę hybrydową, atak na wojska sojusznicze NATO rozmieszczone na terytorium Szwecji, zajęcie Gotlandii, wyspy położonej strategicznie po środku Bałtyku, atak na północ kraju oraz szeroko zakrojone naloty na szwedzkie miasta. Dwa pozostałe scenariusze to udział w wojnie będącej konsekwencją stacjonowania żołnierzy szwedzkich w Finlandii (planowane) oraz w krajach bałtyckich (wojsko już jest obecne na Łotwie).

Zauważono, że w zasadzie zagrożenia hybrydowe już mają miejsce, a kilka rodzajów ataków może nastąpić jednocześnie. W raporcie ostrzeżono przed dezinformacją, a także operacjami wpływu wymierzonymi w zdolności podejmowania decyzji i obrony.

Z uwagi na położenie geograficzne Szwecja w przypadku wojny lub kryzysu ma pełnić kluczową rolę logistyczną w transporcie wojsk sojuszniczych z zachodu na wschód. W dokumencie wskazano potrzebę ochrony infrastruktury.

Jednym z ważniejszych wniosków jest stwierdzenie, że Szwecja musi być w stanie poradzić sobie z trzymiesięczną wojną w Europie, aby w tym czasie przygotowywać się na dłuższą walkę. Natomiast podmioty cywilne mają być zdolne do przetrwania bez pomocy z zewnątrz przez dwa tygodnie, dzięki posiadaniu własnych zapasów.

Według autorów opracowanie „Punkty wyjścia do obrony totalnej na lata 2025-30” ma stanowić „wsparcie planistyczne dla wszystkich podmiotów uczestniczących w przygotowaniach do obrony totalnej – od gmin, regionów i władz centralnych, po firmy i organizacje”.

W Szwecji pojęcie obrony totalnej oznacza działania zbrojne wojska oraz opór ludności cywilnej. Urząd ds. Gotowości i Ochrony Ludności w 2026 r. zmieni nazwę na Urząd Obrony Cywilnej w związku ze zmianą profilu działalności.

Władze Szwecji w ostatnich latach przywróciły powszechny pobór do wojska, zwiększyły wydatki na obronność oraz zdecydowały o powrocie żołnierzy na Gotlandię. Trwa inwentaryzacja i modernizacja schronów.