Szczątki rakiety w Lubelskim - Żandarmeria Wojskowa wydała komunikat. Wspomina o dronie

„Żandarmeria Wojskowa prowadzi działania w miejscowości Choiny w województwie lubelskim, gdzie mogą znajdować się szczątki rakiety prawdopodobnie użytej do zestrzelenia drona” – brzmi fragment informacji opublikowanej w serwisach społecznościowych ŻW.

Dokładne oględziny procesowe obiektu zostaną przeprowadzone 19 września br. – przekazała ŻW. Prowadzić je będzie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie we współpracy z Laboratorium Kryminalistycznym Żandarmerii Wojskowej i pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Wydział ds. Wojskowych. Choiny położone są w gminie Rybczewice, w powiecie świdnickim na Lubelszczyźnie.

Atak rosyjskich dronów na Polskę. Wojsko użyło rakiet

W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. To pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.