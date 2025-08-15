„W związku z wrogim atakiem na rejon (powiat) dnieprowski uszkodzona została ciężarówka i minibus. Zginął mężczyzna. Kondolencje dla rodziny i bliskich. Jeszcze jeden mężczyzna został ranny” – przekazał szef władz obwodu dniepropietrowskiego Serhij Łysak.

Według agencji Interfax-Ukraina wcześniej, podczas alarmu, mieszkańców ostrzeżono przed rosyjską rakietą balistyczną, która leciała w kierunku miasta Dniepr. W mieście słychać było eksplozję.

Władze miasta Sumy na północnym wschodzie Ukrainy poinformowały z kolei o ataku rosyjskiego drona, który uderzył w piątek pod wieczór w główne targowisko miejskie.

„Według sumskiej wojskowej administracji obwodowej wróg dokonał ataku na centralną część Sum, na infrastrukturę cywilną. W miejscu uderzenia wybuchł pożar” – przekazała rada miejska w Sumach. Pełniący obowiązki mera Artem Kobzar powiadomił, że nie ma informacji o ofiarach. (https://t.me/sumskamiskarada/40949)

Piątkowe ataki na ukraińskie miasta odbywają się tuż przed zaplanowanym późnym wieczorem spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. W Anchorage na Alasce mają oni rozmawiać o pokoju na Ukrainie.