Zawieszenie sankcji ma obowiązywać do 20 sierpnia. Nie odblokowano zamrożonych rosyjskich aktywów ani nie pozwolono na przeprowadzanie innych objętych sankcjami transakcji, poza tymi wymienionymi w dokumencie.
Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę, że istnieje duża szansa na to, by spotkanie z Władimirem Putinem na Alasce zaowocowało kolejnym spotkaniem, między prezydentami Rosji i Ukrainy, wkrótce potem. Zagroził, że w przypadku braku zawieszenia broni Rosję spotkają srogie konsekwencje.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję