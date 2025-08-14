Zawieszenie sankcji ma obowiązywać do 20 sierpnia. Nie odblokowano zamrożonych rosyjskich aktywów ani nie pozwolono na przeprowadzanie innych objętych sankcjami transakcji, poza tymi wymienionymi w dokumencie.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę, że istnieje duża szansa na to, by spotkanie z Władimirem Putinem na Alasce zaowocowało kolejnym spotkaniem, między prezydentami Rosji i Ukrainy, wkrótce potem. Zagroził, że w przypadku braku zawieszenia broni Rosję spotkają srogie konsekwencje.

Szczyt na Alasce. Telegraph ujawnia: Trump ma bogatą ofertę dla Putina. Co z Ukrainą?
