„Cztery dni przed historycznym szczytem prezydentów Donalda Trumpa i Władimira Putina, Rada Europejska podjęła próbę wydania oświadczenia w imieniu wszystkich szefów rządów i głów państw członkowskich. Zanim lewicowy mainstream Europy zacznie lamentować, że jestem »marionetką Putina«, chcę wyjaśnić, dlaczego nie mogłem podpisać tej deklaracji” - napisał szef węgierskiego rządu.

Szczyt na Alasce. Orban tłumaczy, dlaczego pod oświadczeniem nie ma jego podpisu

„W oświadczeniu próbuje się przedstawić warunki przed spotkaniem, na które liderzy UE nie zostali nawet zaproszeni. Smutne jest już to, że UE zacietrzewiła się w swoim stanowisku, a jedyną gorszą rzeczą byłoby, gdybyśmy zaczęli wydawać instrukcje z tylnego siedzenia. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zorganizowanie własnego szczytu UE-Rosja, podążając za przykładem spotkania USA-Rosja” - oświadczył Orban. „Dajmy szansę pokojowi!” - zakończył.

Spotkanie Putin-Trump. Co znalazło się w oświadczeniu europejskich liderów?

Liderzy 26 państw UE zaznaczyli w opublikowanym we wtorek oświadczeniu, że „drogi do pokoju nie da się wyznaczyć bez Ukrainy”. Dodali, że rozwiązanie dyplomatyczne musi chronić także interesy bezpieczeństwa Europy i zadeklarowali, że UE jest gotowa na gwarancje bezpieczeństwa, a ich częścią musi być zdolność Ukrainy do skutecznej obrony.

Oświadczenie - pod którym nie podpisały się jedynie Węgry - ma podkreślić spójne podejście Europy do kwestii wojny na Ukrainie przed spotkaniem Trumpa z Putinem. „My, przywódcy UE, z zadowoleniem przyjmujemy wysiłki prezydenta Trumpa zmierzające do zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju, a także bezpieczeństwa dla Ukrainy” - napisano.

Przywódcy unijni zapewnili też, że będą w dalszym ciągu wspierać Ukrainę na drodze do członkostwa w UE. „Unia Europejska, we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i innymi podobnie myślącymi partnerami, będzie nadal udzielać Ukrainie wsparcia politycznego, finansowego, gospodarczego, humanitarnego, wojskowego i dyplomatycznego, ponieważ Ukraina korzysta ze swojego niezbywalnego prawa do samoobrony” - podkreślili liderzy.