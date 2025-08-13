Jak wyjaśnia CNN, która jako pierwsza wskazała dokładną lokalizację spotkania prezydentów USA i Rosji, organizatorzy spotkania doszli do wniosku, że jedynym miastem w tym rozległym stanie, które dysponuje odpowiednią infrastrukturą na przyjęcia spotkania przywódców USA i Rosji, jest Anchorage, gdzie znajduje baza wojskowa Elmendorf-Richardson.

Szczyt Trump-Putin. Zakulisowe ustalenia i ograniczenia

Według CNN wybór miejsca spotkania Trump-Putin poprzedziły długie, zakulisowe rozmowy między przedstawicielami administracji USA a władzami w Moskwie. Opcji było niewiele, zwłaszcza w kontekście nakazu aresztowania Putina wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny w 2023 roku za zbrodnie wojenne.

Baza Anchorage. Dlaczego w tym miejscu dojdzie do spotkania Trumpa z Putinem

Położona na północnym krańcu Anchorage połączona baza sił lotniczych i lądowych Elmendorf-Richardson spełnia rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa niezbędne dla zorganizowania tego historycznego szczytu. Alaska okazała się kompromisowym rozwiązaniem, które umożliwia przeprowadzenie spotkania przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa - podkreśla CNN.

Biały Dom oświadczył we wtorek, że prezydent Trump spędzi przynajmniej część spotkania na rozmowach z Putinem w cztery oczy bez udziału osób trzecich, poza tłumaczami, co ma zapewnić pełną dyskrecję.

Spotkanie prezydenta USA z Putinem nie jest ustępstwem wobec Rosji

Sekretarz stanu USA Marco Rubio zaznaczył, że rozmowy w Anchorage nie są ustępstwem wobec Putina. – Już na samym początku przekonamy się, czy to spotkanie ma jakiekolwiek szanse powodzenia – ocenił szef amerykańskiej dyplomacji.

Donald Trump zapytany, czy ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski został zaproszony do Anchorage, oświadczył:– Powiedziałbym, że mógłby przybyć, ale był już na wielu spotkaniach (...) bierze w nich udział od trzech i pół roku – nic się nie wydarzyło – podkreślił prezydent USA cytowany przez NBC News.