W maju ceny płacone przez konsumentów we Francji były wyższe niż przed rokiem o 0,7 proc. W porównaniu do poprzedniego miesiąca inflacja była wyższa o 0,1 pkt proc. Wskaźnik HICP (Harmonized Index of Consumer Prices) używany przez unijny urząd statystyczny do porównywania inflacji między państwami wspólnego rynku spadł natomiast z 0,9 proc. w kwietniu do 0,6 proc. w maju. Zanotował najniższą wartość od czterech lat. W ocenie ekspertów roczne tempo wzrostu cen w drugiej co do wielkości gospodarce strefy euro będzie się w najbliższych miesiącach utrzymywać poniżej 1 proc. Brak presji inflacyjnej jest odbiciem słabej kondycji francuskiej gospodarki, będącej w dużym stopniu pochodną złych nastrojów wśród konsumentów, oceniających coraz gorzej swoją bieżącą i przyszłą sytuację finansową, co ogranicza ich skłonność do wydawania pieniędzy.

Europejski Bank Centralny może obniżać stopy procentowe