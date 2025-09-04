W sierpniu 2025 roku upadłość ogłosiły 34 firmy, co oznacza wzrost o 13,3 proc. rok do roku, wynika z raportu MGBI. Do sądów wpłynęło w tym czasie 166 wniosków o upadłość – to rekord w tym roku. Restrukturyzacje rozpoczęły 392 firmy, co jest najniższym wynikiem od początku roku. Dane pokazują rosnącą liczbę upadłości, mimo spadku restrukturyzacji w ujęciu miesięcznym.

W sierpniu 2025 roku upadłość ogłosiły 34 firmy, co oznacza wzrost o 13,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej – wynika z danych przedstawionych przez firmę MGBI. To trzeci najwyższy wynik w tym roku, ex aequo z marcem. Więcej upadłości odnotowano w lutym (48) i czerwcu (39).

Wzrost liczby upadłości w sierpniu jest widoczny także w ujęciu miesięcznym – w porównaniu do lipca liczba ta wzrosła o 17,3 proc. Równocześnie w sierpniu 2025 roku do sądów wpłynęło 166 wniosków o ogłoszenie upadłości, co jest rekordowym wynikiem w tym roku i jednym z najwyższych od początku 2024 roku. Liczba wniosków zwiększyła się o 5 proc. w stosunku do lipca i o 3,1 proc. w ujęciu rocznym.

W sierpniu 2025 roku restrukturyzacje rozpoczęły 392 firmy – to najniższy wynik w tym roku. W porównaniu z lipcem liczba rozpoczętych restrukturyzacji spadła o 19,8 proc., natomiast w porównaniu z sierpniem 2024 roku odnotowano wzrost o 14,3 proc.