Leon XIV: Pomóżcie budować mosty

Nowy papież Leon XIV w pierwszym przemówieniu do wiernych po wyborze na konklawe wezwał wszystkich, by budowali mosty dialogu i spotkania, zawsze w pokoju. Wielokrotnie użył słowa "pokój".

"Chciałbym, żeby pozdrowienie pokoju trafiło do naszych serc, by dotarło do waszych rodzin, do wszystkich osób, gdziekolwiek są, do wszystkich narodów, na całą Ziemię. Niech pokój będzie z wami" - mówił wśród ogromnego aplauzu nowy papież pochodzący z USA.

Dodał: "To jest pokój Chrystusa zmartwychwstałego, pokój bezbronny i taki, który rozbraja, pokorny i wytrwały. Pochodzi od Boga, który kocha nas wszystkich, bezwarunkowo".

Leon XIV oddał hołd papieżowi Franciszkowi. "Jesteśmy wszyscy w rękach Boga i dlatego bez strachu, zjednoczeni, ręka w rękę z Bogiem i między nami idziemy naprzód" - podkreślił.

Nowy biskup Rzymu powiedział, że świat potrzebuje światła Chrystusa. "Ludzkość potrzebuje go jako pomostu, by dotarł do niej Bóg i jego miłość. Pomóżcie nam i wy, i sobie nawzajem budować mosty przez dialog, spotkanie - jednocząc się, by być jednym ludem, zawsze w pokoju" - prosił papież.

Kardynał Robert Prevost został nowym papieżem

Nowym papieżem został kardynał Robert Prevost z USA. Wiadomość o jego wyborze ogłosił w czwartek po godz. 19 z balkonu bazyliki Świętego Piotra kardynał protodiakon Dominique Mamberti.

Francuski kardynał protodiakon wygłosił następującą formułę po łacinie: "Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam" ("Oznajmiam wam wielką radość, mamy papieża"). Następnie wymienił imię i nazwisko kardynała oraz imię, które przyjął.

Wybór przyjęto entuzjastycznymi okrzykami. Leon XIV ma 69 lat i długie doświadczenie posługi w Peru. Ostatnio był prefektem dykasterii do spraw biskupów. Był uważany za jednego z papabili.