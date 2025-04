Od początku kwietnia prezydent Stanów Zjednoczonych zaczął coraz mocniej atakować prezesa Rezerwy Federalnej (Fed) Jerome’a Powella, sugerując możliwość jego usunięcia z urzędu z powodu braku obniżek stóp procentowych. Donald Trump , który mianował Powella w 2017 r., zarzuca mu polityczne motywy i brak reakcji na spadającą inflację. Jak jednak podkreślają komentatorzy, stabilność i niezależność Fed pozostają kluczowe dla utrzymania zaufania do gospodarki USA.

Trump vs. Prezes Fed – przyczyny konfliktu

Choć Trump wyraża niezadowolenie z polityki monetarnej Fed (Federal Reserve System, odpowiednik Narodowego Banku Polskiego), prawo ogranicza jego możliwości wpływania na decyzje banku centralnego. Trump argumentuje, że obecne stopy procentowe są zbyt wysokie, co hamuje wzrost gospodarczy. Jego administracja wprowadziła wysokie cła na chińskie towary (145 proc.) i rozważa podobne działania wobec Tajwanu, co według Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przyczynia się do spowolnienia globalnego wzrostu gospodarczego.

Trump krytykuje Powella za brak obniżek stóp procentowych, mimo że inflacja w USA wynosi 2,4 proc., co jego zdaniem uzasadniałoby takie działanie.

Czy Trump może usunąć prezesa Fed?

Jerome Powell stanowczo odrzuca możliwość rezygnacji ze stanowiska na żądanie prezydenta, podkreślając, że prawo amerykańskie nie pozwala na usunięcie prezesa Fed bez ważnej przyczyny, takiej jak nadużycia czy niezdolność do pełnienia obowiązków. Powell podkreśla, że decyzje Fed są podejmowane niezależnie i mają na celu dobro całej gospodarki, a nie realizację celów politycznych. Zaznacza również, że niezależność banku centralnego jest kluczowa dla utrzymania wiarygodności polityki monetarnej.

Zgodnie z ustawą o Rezerwie Federalnej, prezydent może odwołać członka zarządu Fed tylko “z ważnej przyczyny”, co zwykle oznacza poważne naruszenia, a nie różnice w polityce monetarnej. Dotychczas żaden prezydent nie usunął prezesa Fed z powodu niezgodności w polityce. Jak podkreślają komentatorzy za oceanem, jeśli Trump próbowałby usunąć Powella, mogłoby to prowadzić do długotrwałej batalii sądowej, a Powell mógłby pozwać administrację, powołując się na precedens z 1935 r. (sprawa Humphrey’s Executor v. United States), który ogranicza uprawnienia prezydenta do odwoływania członków niezależnych agencji.

Eksperci za oceanem ostrzegają, że usunięcie Powella mogłoby podważyć niezależność Fed i wywołać niepokój na rynkach finansowych, prowadząc do zwiększonej zmienności i spadku zaufania inwestorów do stabilności polityki monetarnej USA, a takie działania mogą zaszkodzić gospodarce i osłabić pozycję dolara na rynkach międzynarodowych.