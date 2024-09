Jak donosi Reuters, Chiny zatwierdziły propozycję podniesienia wieku emerytalnego w kraju, przyspieszając przegląd przepisów, które obowiązują od dziesięcioleci. Obecnie wiek emerytalny w Chinach jest jednym z najniższych na świecie.

Agencja Reutera podaje, że przeprowadzenie reformy jest pilne z uwagi na średnią długość życia w Chinach, która wzrosła do 78 lat w 2021 roku z około 44 lat w 1960 r. Prognozy wskazują, że do 2050 roku przekroczy 80 lat. Jednocześnie zmniejsza się populacja osób aktywnych zawodowo, które są niezbędne, aby utrzymać seniorów.

Nowy wiek emerytalny w Chinach

"Wiek emerytalny zostanie podniesiony dla mężczyzn do 63 lat z 60, podczas gdy dla kobiet wykonujących pracę umysłową zostanie podniesiony do 58 lat z 55. Dla kobiet wykonujących pracę fizyczną zostanie on podniesiony do 55 lat z 50" – podaje Reuters.

Zmiany mają zostać wprowadzone od 1 stycznia 2025 roku i będą wdrażane przez 15 lat.

Zdaniem ekspertów dłuższa praca zmniejszałaby presję na budżety emerytalne w wielu chińskich prowincjach, które już teraz mają problemy z dużymi deficytami. Jednak władze nie zakładają, że wszyscy będą zadowoleni z nowego pomysłu. Jak podaje Xiujian Peng, starszy pracownik naukowy na Uniwersytecie Wiktorii w Australii, podnosząc wiek emerytalny, rząd może zwiększyć wskaźnik aktywności zawodowej, co pomoże złagodzić negatywne skutki starzenia się społeczeństwa.

Wiek emerytalny w Polsce

Ostatnio głośnym echem odbiła się wypowiedź nowego prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście wieku emerytalnego w Polsce, który obecnie wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Zbigniew Derdziuk wskazał w rozmowie z "Super Expressem", że największym wyzwaniem jest dla Polski demografia.

– Temat podniesienia wieku emerytalnego został w Polsce bardzo źle poprowadzony i w efekcie decyzji politycznych został zablokowany. Ale warto przynajmniej prowadzić debatę, żeby ludzie mieli świadomość, jak to naprawdę wygląda – podawał` prezes ZUS.

Dyrektora Instytutu Statystyki i Demografii SGH Agnieszka Chłoń-Domińczak mówi cytowana przez money.pl, że podniesienie wieku emerytalnego stało się koniecznością, aby w przyszłości zapewnić stabilność systemu ubezpieczeń społecznych.

– Standardem jest 67 dla obu płci – wskazała.