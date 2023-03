Policja użyła gazu łzawiącego, armatek wodnych (o godz. 21 było 7 st. C) i gumowych kul. Z drugiej strony poleciały kamienie i pojedyncze koktajle Mołotowa. Manifestanci próbowali wejść do parlamentu, skąd wyparli ich mundurowi. Oburzenie wywołało przyjęcie w I czytaniu projektu ustawy o przejrzystości wpływów zagranicznych. Druga ustawa z pakietu – o rejestracji agentów zagranicznych – ma być głosowana dzisiaj. Opozycja dowodzi, że obie są kopią przepisów rosyjskich, które posłużyły do walki ze środowiskami niezależnymi od Kremla. Rząd przekonuje, że chodzi o przejrzystość życia publicznego, a przepisy są wzorowane na rozwiązaniach amerykańskich. Projekty wniosła Siła Ludu, radykalna frakcja wyodrębniona z rządzącego Gruzińskiego Marzenia (KO). Nieformalnym liderem tego ostatniego jest najbogatszy Gruzin Bidzina Iwaniszwili, który dorobił się na interesach w Rosji.