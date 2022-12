Obrońca Kaili zdementował doniesienia włoskiej i belgijskiej prasy, jakoby jego klientka przyznała się przed sędzią do tego, że poprosiła swojego ojca, by zabrał i ukrył pieniądze z jej domu. Został on aresztowany z walizką pieniędzy.

"Pani Kaili dowiedziała się o tych pieniądzach w ostatniej chwili i poprosiła, by powróciły do ich właściciela, pana Panzeriego" - wyjaśnił obrońca byłej wiceszefowej PE, zdymisjonowanej w rezultacie tzw. Katargate.

Dimitrakopulos zaznaczył, że o pieniądzach socjalistyczna polityk została poinformowana w momencie, gdy zatrzymany został jej partner Włoch Francesco Giorgi, asystent parlamentarny. Adwokat zapewnił też, że Eva Kaili zaprzecza, jakoby była zamieszana w korupcję.

Po tym, gdy w poniedziałek sąd w Brescii we Włoszech zgodził się na ekstradycję oskarżonej o udział w korupcji żony byłego eurodeputowanego Panzeriego do Belgii w związku z toczącym się tam śledztwem, we wtorek ten sam sąd odłożył do 3 stycznia decyzję w sprawie podobnego wniosku wobec jego córki. Adwokaci wnieśli o sprawdzenie warunków w więzieniu w Belgii. Obie kobiety przebywają w areszcie domowym w Lombardii.