Ministerstwo cyfryzacji, kultury , mediów i sportu rozesłało do operatorów w Wielkiej Brytanii najnowsze wytyczne dotyczące postępowania ze sprzętem Huaweia. Zmieniają one pierwotny – ogłoszony już w 2020 r. – harmonogram usuwania urządzeń i oprogramowania tego producenta. Z rdzenia sieci, czyli najważniejszej części infrastruktury telekomunikacyjnej, będzie on musiał zniknąć do końca grudnia przyszłego roku (a nie do końca stycznia).