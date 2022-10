Niemiecki plan interwencji na rynku energii i wsparcia przedsiębiorców i konsumentów na kwotę 200 mld euro w ciągu dwóch lat jest dziś traktowany nie tylko przez Europę Środkowo-Wschodnią, ale prawie wszystkie kraje UE jako potencjalne zagrożenie dla jednolitego rynku. Premier Mateusz Morawiecki wprost oskarżył kanclerza Niemiec Olafa Scholza o chęć zyskania przewagi konkurencyjnej dzięki wojnie i kryzysowi. Zarazem Scholz robi dokładnie to, co słyszymy codziennie z ust przedstawicieli partii rządzącej w Polsce – dba o interesy swoich obywateli. Tylko tyle i aż tyle. Dlaczego robi to na bezprecedensową skalę, dystansując pozostałe 26 państw UE? Bo może. Bo Niemców na to stać, w przeciwieństwie do całej reszty Europy. I choć byłbym skłonny zgodzić się z twierdzeniem szefa polskiego rządu, to trudno oskarżać Scholza o to, że próbuje w najlepszy i możliwie najbardziej efektywny sposób pomóc Niemcom wyjść z kryzysu. Choć w następstwie tej interwencji za każdym razem, kiedy niemiecki kanclerz będzie wypowiadał zwrot „solidarność europejska”, w tle powinien pojawiać się śmiech.