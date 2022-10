Jednym z powodów zmian są utrzymujące się wysokie ceny energii i związany z tym dwuletni program wsparcia niemieckich przedsiębiorstw opiewający na 200 mld euro zapowiedziany przez kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Większość państw członkowskich krytycznie odnosi się do bezprecedensowych planów interwencji Berlina. Według m.in. polskiego rządu oraz liderów państw Europy Środkowo-Wschodniej niemiecki plan może znacznie zachwiać równowagą na jednolitym rynku i przyczynić się do wzrostu przewagi konkurencyjnej Berlina względem innych stolic. Sama komisarz Vestager we wczorajszym wywiadzie dla Deutsche Welle zadeklarowała, że Komisja przede wszystkim nie będzie chciała dopuścić do rozbicia i rozdrobnienia jednolitego rynku, co – jej zdaniem – wydłuży trwający kryzys. Komisarz ds. konkurencji przyznała, że jeśli obawy większości państw członkowskich się potwierdzą, to KE będzie w stanie zatrzymać niemiecki program.