Miliony Amerykanów wróciły we wtorek do pracy po długim weekendzie przerażone kolejną erupcją przemocy z użyciem broni palnej. Tym razem moment był wyjątkowo symboliczny - morderca otworzył ogień do bawiących się na paradzie z okazji obchodów Dnia Niepodległości Stanów Zjednoczonych , zazwyczaj piknikowego, radosnego, rodzinnego święta. Z relacji świadków obecnych w High land Park pod Chicago wynika, że gdy usłyszano pierwsze strzały, zgromadzeni byli przekonani, że to tradycyjne fajerwerki. W ich kierunku otworzono jednak ogień.