Wizyta Antony’ego Blinkena w Australii to reakcja amerykańskiej administracji na rosnące w regionie wpływy Chin, które zwiększają pomoc medyczną w związku z pandemią koronawirusa. Waszyngton chce udowodnić, że poważnie traktuje Oceanię i nie zamierza się ograniczać wyłącznie do strategicznej współpracy z Japonią i Australią. Wizyta amerykańskiego sekretarza stanu rozpoczęła się wczoraj i potrwa do soboty, a zakończą ją konsultacje w Honolulu z szefami dyplomacji Japonii i Korei Południowej.