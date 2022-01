Wobec rosnącego napięcia wokół Ukrainy Stany Zjednoczone i sojusznicy starają się odwieść Kreml od agresji wspieraniem Kijowa sprzętem wojskowym i zwiększeniem sił na wschodniej flance NATO. Gdy zamykaliśmy to wydanie, wciąż nie było wiadomo, ilu dokładnie amerykańskich żołnierzy zostanie wysłanych do Europy Środkowo-Wschodniej i jak w geograficznych szczegółach będzie wyglądało ich rozmieszczenie. Prezydent Joe Biden zapewniał jedynie, że do dyslokacji dojdzie w „niedalekiej przyszłości”, a rozmowy o tymczasowym amerykańskim kontyngencie Waszyngton prowadził m.in. z sąsiadującymi z Ukrainą Węgrami.