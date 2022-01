Londyn dostarczył pociski o nazwie NLAW. To stosunkowo prosta w użyciu broń przeciwpancerna krótkiego zasięgu, Ukraińcy powinni dość szybko się do niej zaadaptować. Chociaż pociski mają bardzo krótki zasięg (800 m), to można wystrzeliwać je z wnętrza budynku lub bunkra, to nietypowe przy takim sprzęcie. Myślę, że jest to prawdopodobnie jedna z lepszych broni w swojej klasie, podobnie jak amerykańskie przeciwpancerne pociski kierowane Javelin. Są z pewnością bardziej skuteczne niż RPG.