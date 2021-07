Politolog Andrej Jahorau zauważył podczas konferencji zorganizowanej w czwartek przez Press Club Belarus – którego czworo działaczy notabene również przebywa za kratkami – że władze do tej pory nie zrozumiały istoty zdecentralizowanego, oddolnego ruchu, jakim były protesty . Reżim jest przywiązany do klasycznie rosyjskiego podejścia, zgodnie z którym tego typu wydarzenia nie mogą się odbywać bez hierarchicznie zorganizowanego przywództwa. Padło na organizacje pozarządowe i media, ponieważ to one, pozbawione możliwości zbierania pieniędzy w kraju, korzystają często z zachodnich programów grantowych. Stąd łatwo je zrównać z zachodnią agenturą, w którą Łukaszenka wydaje się wierzyć.