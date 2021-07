U opozycyjnych Zielonych nastroje są dużo gorsze. Doszło wręcz do tego, że wśród zwolenników tej partii i dziennikarzy zaczyna być rozważana zmiana kandydata na kanclerza, choć to wydaje się mało prawdopodobne. Z czego wynikają ich problemy? – Gdy Annalena Baerbock została ogłoszona jako kandydatka na kanclerza, wywołało to niesamowite emocje i skokowy wzrost popularności. To zawyżyło oczekiwania. Potem nastąpiła seria niefortunnych wypowiedzi Baerbock i drugiego lidera Zielonych Roberta Habecka, m.in. o tym, że benzyna powinna być droższa. A to wyborców odstrasza. Liczba drobnych rzeczy, które nie zagrały – m.in. nieścisłości w życiorysie Baerbock czy niezgłoszenie wszystkich źródeł dochodu – stała się po prostu zbyt duża – tłumaczy Lidia Gibadło.