Coraz częściej mówi się także o wyposażeniu służb lub armii w zdolności do odpowiedzi. Obejmowałoby to m.in. działania aktywne, a możliwe odpowiedzi (np. hakowanie zwrotne) też będą musiały mieć umocowanie prawne, zarówno na poziomie ustaw, jak i prawdopodobnie właśnie konstytucyjne. Nie wiadomo, jaka służba miałaby za to odpowiadać. Rozważa się w tym kontekście siły zbrojne – takie rozwiązanie omawia jedna z analiz wykonanych dla Bundestagu. Na świecie coraz poważniej rozważa się też strategię aktywnej obrony, co w odniesieniu do cyberbezpieczeństwa może obejmować działania ofensywne, w tym angażowanie się w działania przeciwko źródłu cyberataku.