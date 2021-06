W poprzednich wyborach w 2016 r. kremlowska Jedna Rosja zdobyła trzy czwarte mandatów, a komunistom przypadło drugie miejsce i co 11. fotel w Dumie. Z punktu widzenia Kremla przejście elektoratu protestu do komunistów nie byłoby najgorszym rozwiązaniem, bo – jak mówił konsultant polityczny Aleksiej Kurtow – „to przewidywalna i zrozumiała partia”. KPRF zwykła zagospodarowywać nastroje antyputinowskie, grając na hasłach populistycznych, ale w najważniejszych sprawach w rodzaju stosunku do USA, aneksji Krymu, agresji na Ukrainę czy ideologicznych najazdów na gejów i liberałów zwykła popierać linię rządu. Dlatego komuniści odżegnują się od skojarzeń z Nawalnym – Ziuganow oskarżał go nawet, że za zachodnie pieniądze próbuje zorganizować w Rosji odpowiednik ukraińskiego Majdanu – choć to oni byliby beneficjentami wymyślonej przez uwięzionego w styczniu opozycjonistę taktyki tzw. mądrego głosowania.