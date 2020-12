W drugim wyścigu bój toczą republikańska senatorka Kelly Loeffler z Raphaelem Warnockiem, czarnoskórym pastorem z Ebenezer Baptist Church, w którym kiedyś rezydował Martin Luther King. Kampania między kandydatami sprowadza się głównie do wymiany ciosów w sprawie tego, jak i czy w ogóle zreformować policję, za sprawą której regularnie dochodzi do rasistowskich incydentów, a także do niejasności co do tego, czy senator Loeffler po briefingu z agentami służb specjalnych na temat potencjalnych skutków pandemii na początku roku wykorzystała tajemnice państwowe do sprzedaży i kupna akcji. Wedle średniej z badań opinii publicznej Warnock prowadzi 1 pkt proc. – 48,3 do 47,3.