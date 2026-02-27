Sunak stał na czele brytyjskiego rządu od końca października 2022 r. do początku lipca 2024 r. Teraz, bez wynagrodzenia, podjął pracę w Międzynarodowej Radzie Doradczej ds. Odbudowy Gospodarczej Ukrainy przy prezydencie tego kraju – powiadomił portal.

Międzynarodowa Rada Doradcza ds. Odbudowy Gospodarczej Ukrainy – kto w niej zasiada?

Rada składa się z ekspertów, którzy mają doradzać zarówno Zełenskiemu, jak i jego doradczyni ds. gospodarczych, byłej wicepremier Kanady Chrystii Freeland.

Sunak oświadczył, że dołączył do międzynarodowej grupy, gdyż „Zachód potrzebuje silnej Ukrainy, a silna Ukraina potrzebuje silnej gospodarki”.

„(…) Jestem przekonany, że Ukraina – ze swoim kapitałem ludzkim, zasobami naturalnymi i kulturą innowacji – może stać się jedną z najbardziej dynamicznych gospodarek w Europie. Możemy pomóc zbudować silną i bezpieczną Ukrainę, która będzie filarem bezpieczniejszej i bardziej prosperującej Europy” – dodał.

Spotkanie z udziałem Banku Światowego i globalnych koncernów

Sunak wziął udział w pierwszym posiedzeniu rady w czwartek wraz z m.in. prezesem Banku Światowego Ajayem Bangą oraz szefową Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Odile Renaud-Basso. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele światowych koncernów, w tym Siemensa, BlackRock, Citigroup i ArcelorMittal.

W czwartek Zełenski poinformował na platformie X, że grupa omówiła „wzmocnienie odporności energetycznej Ukrainy” przed następną zimą, a także „szersze możliwości inwestycyjne”, w tym w krajowy przemysł obronny.

Według portalu RBK-Ukraina Sunak ma pomagać prezydentowi Ukrainy w przyciąganiu inwestycji. Były premier Wielkiej Brytanii będzie współpracował z Freeland i byłą ambasadorką Ukrainy w USA Oksaną Markarową, która została mianowana w listopadzie prezydencką doradczynią do spraw odbudowy i inwestycji.

Kariera Rishiego Sunaka po odejściu z funkcji premiera

Sunak, po porażce, którą poniosła kierowana przez niego Partia Konserwatywna w wyborach w lipcu 2024 r., zrezygnował z funkcji lidera tego ugrupowania, ale nadal zasiada w Izbie Gmin.

W listopadzie ubiegłego roku poinformowano, że Sunak objął stanowiska doradcy w technologicznym gigancie Microsoft i w zajmującym się rozwojem sztucznej inteligencji start-upie Anthropic.

Sunak zapowiedział wówczas, że całe wynagrodzenie z Microsoftu i Anthropic będzie przekazywał The Richmond Project, prowadzonej przez siebie i swoją żonę fundacji, której celem jest poprawa podstawowych umiejętności matematycznych wśród Brytyjczyków. (PAP)