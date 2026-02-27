MSZ wydało ostrzeżenie i apel w kilku wpisach na platformie X, na profilu „Polak za granicą”, na którym publikowane są informacje i ostrzeżenia resortu dla podróżujących.

„Przypominamy! Sytuacja bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie jest niestabilna. Ryzyko eskalacji jest wysokie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego może zostać zamknięta. Powrót drogą lotniczą może być niemożliwy lub znacząco utrudniony. Jeżeli przebywasz na Bliskim Wschodzie zabezpiecz środki finansowe, zawsze miej przy sobie paszport, naładowany telefon i podstawowe leki” - zaapelowano na profilu „Polak za granicą”.

W kolejnych wpisach zaapelowano o natychmiastowe opuszczenie Iranu, Izraela i Libanu.

Resort apeluje też, aby rejestrować się w systemie Odyseusz. (PAP)