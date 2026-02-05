„Rozmowy się zakończyły. Komunikaty będą później” – przekazała Dawitjan dziennikarzom w komunikatorze WhatsApp.

Rozmowy dwustronne Ukraina–USA oraz trójstronne Ukraina–USA–Rosja trwały od środy w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W skład ukraińskiej delegacji weszli: główny negocjator, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow i jego pierwszy zastępca Serhij Kysłycia, przewodniczący parlamentarnej frakcji partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrij Hnatow oraz doradca Biura Prezydenta Ukrainy Ołeksandr Bewz.

Witkoff: oczekiwane są dalsze postępy

Po zakończeniu rozmów trójstronnych, w środę kontynuowano prace w grupach. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po wysłuchaniu sprawozdania delegacji zapowiedział w najbliższym czasie wymianę jeńców wojennych.

Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Donalda Trumpa Steve Witkoff, który uczestniczył w rozmowach, poinformował w czwartek rano, że delegacje uzgodniły wymianę 314 jeńców, podkreślając, że to „pierwsza taka wymiana od pięciu miesięcy”. Dodał, że w nadchodzących tygodniach oczekiwane są dalsze postępy, ale nie podał szczegółów.