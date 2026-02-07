Mistrzowie olimpijscy Tomba i Compagnoni zapalili znicz pod Łukiem Pokoju w Mediolanie, natomiast na Piazza Dibona w Cortinie d'Ampezzo uczyniła to Goggia.
Włochy po raz trzeci będą gospodarzem zimowych igrzysk. Poprzednio organizowały je w 1956 roku w Cortinie d'Ampezzo oraz w 2006 w Turynie.
W igrzyskach weźmie udział 2900 zawodników z 92 krajów i dodatkowo nieliczni „neutralni sportowcy indywidualni” z Rosji i Białorusi. Powalczą oni o rekordowe 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Polskę będzie reprezentować 60-osobowa ekipa.
Ostatnie medale zostaną rozdane 22 lutego.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję